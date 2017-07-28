В Мордовии идут рейды по тонировке стекол в автомобилях

С 27 июля по 4 августа в Мордовии проходят рейды, направленные на борьбу с неправомерной тонировкой стекол в автомобилях. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, сотрудники ДПС будут ловить нарушителей не только в населенных пунктах, но и на автодорогах федерального и регионального значения.

В эти дни проверки полным ходом идут в Краснослободском, Ковылкинском и Рузаевском районах. С 31 июля по 2 августа рейды пройдут в Зубово-Полянском и Торбеевском районах, 2 - 4 августа - в Лямбирском, Чамзинском и Ардатовском районах.

Напомним, светопропускание лобового стекла и передних боковых стекол в автомобиле должно составлять не менее 70%. Если этот показатель превышен, на водителя составляется административный материал.

Источник: gibdd.ru/r/13