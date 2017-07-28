В Мордовии "Газель" улетела в кювет, пострадали двое

Два человека пострадали в результате ДТП в Ромодановском районе Мордовии. Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, водитель "Газели" не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В результате аварии пострадали два человека. Степень серьезности их травм на данный момент неизвестна. Также не сообщается, в каком состоянии находится "Газель".

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Нижегородской области произошло ДТП, в котором пострадал водитель КамАЗа из Мордовии. Пожилой мужчина, который имеет 40-летний стаж вождения, не справился управлением грузового автомобиля. В результате этого КамАЗ опрокинулся в кювет.

Источник: 13.mchs.gov.ru