В Зубово-Полянском районе отвалившееся от УАЗа колесо протаранило автомобиль

В Зубово-Полянском районе Мордовии у внедорожника УАЗ на ходу отвалилось колесо. После этого мощная деталь вылетела на встречную полосу и врезалась в другую машину, сообщили в пресс-службе МЧС по РМ.

В результате один человек получил травмы. Насколько они серьезные, не сообщается.

По факту аварии ведется проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось ранее, в Нижегородской области произошло ДТП, в котором пострадал водитель КамАЗа из Мордовии. Пожилой мужчина, который имеет 40-летний стаж вождения, не справился управлением грузового автомобиля. В результате этого КамАЗ опрокинулся в кювет.

Источник: 13.mchs.gov.ru