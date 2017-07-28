Студенты МГУ им. Огарева отправились на "Территорию смыслов"

Во Владимирской области проходит образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме". Участие в нем принимают и студенты МГУ им. Огарева.

Смена "Молодые руководители НКО правозащитных и добровольческих проектов" объединяет более 1000 человек со всей России. Все участники форума, в том числе гости из Саранска, посещают лекции, знакомятся со спикерами, обсуждают проблематику проектов и получают ценные советы.

Впрочем, молодежь не только интенсивно обучается, но и весело отдыхает. Всем участникам форума предлагается покататься на сегвее, принять участие в спортивных соревнованиях и шоу талантов. Кроме того, здесь каждый может завести новые полезные знакомства.

Источник: izvmor.ru