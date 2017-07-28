В мордовском селе на месте разрушенного в прошлом веке храма установили пятиметровый крест

В селе Вечкусы Ичалковского района установлен и освящен поклонный крест высотой в 5 метров. Он появился на месте разрушенного в 70-х гг. прошлого века сельского храма в честь иконы Божией Матери "Троеручица".

У подножия креста положили несколько камней из старого основания храма, которые нашли строители при его установке. Освятили крест в престольный праздник - день памяти этой иконы.

На освящение собрались жители Вечкус и соседнего населенного пункта Селищи, всего около 50 человек. Все собравшиеся приложились к "Троеручице".

Добавим, что крест установлен около памятника воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны.

Источник: izvmor.ru