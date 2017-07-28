Аэропорт Саранска после реконструкции сможет принимать "Боинги"

После завершения реконструкции саранский аэропорт сможет принимать самолеты "Ан-148", "Як-42", Embraer 170/190, Boeing 737-800, CRJ-200. Об этом сообщил председатель госкомитета Мордовии по транспорту Валерий Кандрин.

По его словам, использование такого парка воздушных лайнеров будет соответствовать требованиям безопасности и качества услуг авиакомпаний.

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года будет организован пропуск через госграницу на временной основе. Будет проведена активная работа, дабы саранский аэропорт смог принимать международные рейсы и после мундиаля.

"Планируются рейсы по основным направлениям: Турция, Болгария, Греция. Однако говорить об этом пока рано", - заключил Кандрин.

Источник: izvmor.ru