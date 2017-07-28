На железнодорожных вокзалах Мордовии будут искать подростков-нарушителей

За первую половину 2017 года в Мордовии выявлено 5 фактов хулиганства подростков на железной дороге. Чаще всего малолетние нарушители бьют стекла и светофоры, а также кладут на рельсы посторонние предметы.

В целях профилактики правонарушений, а также выявления безнадзорных подростков в республике пройдет операция "Линза", сообщили в пресс-службе Рузаевского ЛО МВД по РМ.

Акция стартует 31 июля и завершится 9 августа. В течение этого времени транспортные полицейские будут нести усиленную службу на железнодорожных вокзалах, привокзальных территориях, станциях, платформах, перегонах и на территории образовательных учреждений, которые находятся в непосредственной близости от объектов транспорта.

Источник: 13.мвд.рф