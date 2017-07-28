В Мордовии растут объемы выпускаемого зеленого горошка

Министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Владимир Сидоров посетил "Консервный завод "Саранский" и поля племзавода "Александровский" Лямбирского района. На полях сегодня работает звено из пяти комбайнов. Зерно из бункера сразу отвозится на консервный комбинат, благодаря чему уменьшаются потери продукции и растет ее качество.

В этом году в республике ожидают увеличение объемов переработки зеленого горошка. На сегодняшний день выпущено более 1 млн условных банок консервированного горошка и заморожено около 300 тонн продукции.

По состоянию на сегодняшний день убрано 165 га, намолочено 508 тонн зеленого горошка при урожайности 30,8 центнера с каждого гектара.

Источник: izvmor.ru