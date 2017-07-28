Двухлетняя жительница Москвы выпала из окна 3-го этажа в Саранске

На проспекте 60 лет Октября в Саранске 26 июля произошла трагедия. Из окна квартиры на третьем этаже выпала двухлетняя девочка.

Ребенок на какое-то время остался в комнате без присмотра родителей, взобрался на подоконник, оперся на москитную сетку, которая не выдержала веса девочки. В результате малышка выпала из окна. С ушибами мягких тканей головы, грудной клетки, переломом ребра и левой стопы ребенок госпитализирован.

Как стало известно, пострадавшая проживает в Москве. В Саранск она приехала с мамой и младшей сестрой – погостить на Светотехстрое у родственников. В момент, когда произошла трагедия, мать гуляла на улице с младшей девочкой, а пострадавшая находилась дома под присмотром бабушки

Семья характеризуется положительно.

Источник: izvmor.ru