В Мордовии жители заповедной Пушты получили медали "Дети войны"

В центральной усадьбе Мордовского заповедника была организована встреча ветеранов войны. В ходе мероприятия жители заповедной Пушты были отмечены памятными наградами "Дети войны". После этого для всех гостей была организована экскурсия в музей природы заповедника. Завершилось все чаепитием в самоварной визит-центра.

Председатель Темниковского районного совета ветеранов войны и труда Светлана Кудакова поблагодарила руководство и сотрудникам Мордовского заповедника за теплый прием.

Отметим, что подобные встречи на территории заповедника проходят регулярно в рамках социально-экологического проекта "Заповедные Деды".

Источник: izvmor.ru