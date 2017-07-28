Жительница Мордовии Наталья Эрзина, убившая троих детей, приговорена к 3,5 годам колонии

Торбеевский суд вынес приговор Натальи Эрзиной, которую обвиняли в убийце трех младенцев. В ходе расследования было установлено, что женщина рожала, а потом закапывала своих детей. Таким способом она похоронила мальчика 2012 г.р. и девочку 2014 г.р. В 2016 году у нее родился еще один малыш. Мать оставила новорожденного в тазу истекать кровью, планируя позже похоронить. Однако соседи сообщили полиции об исчезновении еще одного ребенка у Эрзиной, после чего детоубийцу задержали.

Эрзину признали виновной по трем эпизодам. По одному из них она была амнистирована, однако наказания по двум другим избежать не удалось. В общей сложности Наталью приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии поселения с отсрочкой до 2023 года – до момента совершеннолетия детей, которых она воспитывает.

Источник: izvmor.ru