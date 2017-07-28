Коллекторы Мордовии - одни из самых грубых в России

Мордовия вошла в число регионов РФ, в которых работаю самые грубые и жестокие коллекторы. Стоит отметить, что в 2017 году жалобы на коллекторов на 1/3 участились по всей России. С января по июнь этого года поступило 2,5 тысячи обращений (за аналогичный период 2016 года было 1,7 тысяч).

Больше всего на коллекторов жалуются в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье. Что касается Мордовии, то она занимает третье место по количеству жалоб, связанных с некорректным поведением, угрозами и другими грубыми нарушениями закона со стороны коллекторов. Сомнительное лидерство по этому показателю удерживают Крым и Костромская область.

Источник: izvmor.ru