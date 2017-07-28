На ремонт дорог в Рузаевке потребуется не менее 22 млн рублей

Масштабный ремонт дорог продолжается в Рузаевке. Отметим, что местные автомобилисты не раз обращались к руководству республики с просьбой отремонтировать наиболее проблемные участки трасс. Наконец, наказы избирателей стали исполняться.

В первую очередь, ремонт начали на улице Некрасова, где проезжая часть была в особо "убитом" состоянии. На этот участок выделено 6, 2 млн рублей.

Также ремонтные работы ведутся на участках дорог по ул. Станиславского и ул. Трудовая. Совсем скоро строители приступят к реконструкции дороги от границы Рузаевки со стороны Саранска, по улице К. Маркса с переходом на улицу Ленина. Кроме того будет полностью покрыта новым асфальтом Привокзальная площадь Рузаевки. В планах - ремонт дорог по улицам Маяковского, Луначарского, Ленина, Беднодемьяновская, Ухтомского, Калинина до Химмашевского кольца.

На выполнение всех этих работ потребуется более 22 млн. рублей.

Источник: izvmor.ru