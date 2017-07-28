Подведены итоги конкурса профессионального мастерства среди сотрудников технических подразделений макрорегиона «Волга» ПАО «Ростелеком»

26 - 27 июля 2017 года в столице Республики Мордовия Саранске состоялся конкурс профессионального мастерства среди сотрудников технических подразделений макрорегиона «Волга» ПАО «Ростелеком». В состязаниях приняли участие 39 специалистов технического блока из 12 поволжских филиалов и дочерней компании ПАО «Башинформсвязь». Они боролись в двух номинациях: «Мастер - универсал» и «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация волоконно-оптических линий передач (ВОЛП)» по стандартам WorldSkills Russia. Работу участников оценивали 26 экспертов.

Конкурсные площадки были организованы на базе МГУ им. Н.П. Огарева. Все участники прошли проверку теоретических знаний и профессиональных навыков, выполняли практические задания с использованием высокотехнологичного оборудования. Например, конкурсанты в номинации «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП» по стандартам WorldSkills Russia создали и проверили работоспособность участка волоконно-оптической линии передачи данных, подключили и настроили оборудование. А участники в номинации «Мастер - универсал» выезжали к реальным абонентам компании для устранения повреждения телекоммуникационного оборудования, восстановления работоспособности сети, а также осуществили продажу дополнительных услуг и подключили их.

«Главная цель конкурса – это повышение уровня профессионального мастерства с помощью обмена передовым опытом, использование новых технологий и знаний в телекоммуникациях, создание условий для развития навыков и компетенций сотрудников технического блока компании. Также это замечательная возможность посмотреть на свою работу со стороны, увидеть возможные пробелы в знаниях и найти лучшие решения у своих коллег», - отметил директор филиала в РМ ПАО «Ростелеком» Игорь Вольфсон.

По итогам конкурса призовые места в номинации «Мастер - универсал» распределились следующим образом:

- 1 место - Алексей Романов, инсталлятор группы инсталляторов Цеха сервисной и технологической проверки ГЦТЭТ Нижегородского филиала;

- 2 место – Алексей Осипов, инсталлятор Цеха сервисной и технологической проверки ГЦТЭТ филиала в Республике Мордовия;

- 3 место – Алексей Журавлев, мастер по обслуживанию абонентов филиала в Республике Марий Эл.

Победители в номинации «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП» по стандартам WorldSkills Russа:

- 1 место - Андрей Пахарев, инженер электросвязи Линейного участка ТЦТЭТ и Артём

Спичкин, кабельщик-спайщик 6 р. Линейного участка ТЦТЭТ (Пензенский филиал);

- 2 место - Андрей Пиняскин, ведущий инженер электросвязи Линейного участка ТЦТЭТ и Александр Кешелава, ведущий инженер электросвязи Группы охранно-предупредительной работы ТЦТЭТ (филиал в Республике Мордовия);

- 3 место – Алексей Красилов, инженер электросвязи Кросс-территориальной линейной бригады ТЦТЭТ и Владимир Петунин, ведущий инженер электросвязи Кросс-территориальной линейной бригады ТЦТЭТ (филиал в Республике Марий Эл).

Все участники конкурса получили памятные призы с символикой компании, а победители дипломы, денежные призы и право представлять макрорегион «Волга» на аналогичном конкурсе среди представителей технических подразделений всех макрорегионов «Ростелекома».