Виктор Бородулин - новый исполнительный директор федерации футбола Мордовии

Исполнительным директором федерации футбола Мордовии назначен Виктор Бородулин. На этом посту он сменил Владимира Завьялова, который перешел на работу в межрегиональный центр подготовки юных футболистов "Мордовия".

Виктор Бородулин родился 8 ноября 1966 года в Саранске. Футболом начал заниматься в ДЮСШ-3 под руководством Александра Ивановича Корнеева. В 1989 году стал бронзовым призером всесоюзной Универсиады в составе сборной РСФСР.

Свою тренерскую деятельность Бородулин начал в 2002 году в команде "Цементник" (Комсомольский) в качестве играющего тренера, а затем, начиная с 2009 года, возглавлял ромодановский "Вымпел". Параллельно Виктор Бородулин работал детским тренером футболистов 1990 и 1999 годов рождения. Во главе команды "Мордовия-Центр" выступал в приволжских соревнованиях.

Источник: Минспорта РМ