В саранском поселке ТЭЦ-2 построят новое жилье

Врио главы Мордовии Владимир Волков сообщил, что в саранском поселке ТЭЦ-2 начнется строительство нового жилья. Напомним, ранее, существовал запрет на застройку в этом районе из-за близости энергетического завода "Лисма". Теперь возведение жилья стало возможным.

Стоит отметить, что расстояние от поселка ТЭЦ-2 до центра Саранска - всего несколько километров, поэтому, по оценкам, жилье здесь будет востребовано. Помимо этого, в микрорайоне будут отремонтированы тротуары.

Как сообщалось ранее, в Рузаевке продолжают строить и ремонтировать дороги. В настоящее время ведутся работы по улицам Некрасова и Трудовая. Здесь вскоре появится более 1,5 км отличных дорог. На эти цели будет потрачено около 9 млн рублей, львиную долю средств (примерно 8,5 млн) выделит Дорожный фонд РМ.

Источник: izvmor.ru