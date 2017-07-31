В Саранске общественный транспорт будет работать до глубокой ночи

Врио главы Мордовии Владимир Волков пообещал решить "транспортные проблемы" жителей республики. Во время встречи с коллективом завода "Лисма" руководителю региона задали соответствующий вопрос. Вторая смена на заводе заканчивается в 23:45 и возникает проблема — как добраться домой?

Волков заявил, что в ближайшее время нужно скорректировать время работы городского транспорта с учетом работы заводов. Мэр Саранска Петр Тултаев, который также принимал участие во встрече, сказал, что необходимо изучить пассажиропоток и востребованные маршруты. В течение месяца этот вопрос будет урегулирован, пообещал Тултаев.

Источник: izvmor.ru