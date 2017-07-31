Житель Мордовии вышел из диспансера и бесследно исчез

В Саранске полиция разыскивает гражданина Валерия Барабанова, 1964 г.р. Мужчина утром 13 июня вышел из республиканского диспансера и с тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего: на вид 50-55 лет, рост 170 см, плотного телосложения, лицо овальное, волосы русые, стрижка короткая, спереди отсутствуют 2 зуба.

Был одет: темно-синие штаны с тремя полосками по бокам белого цвета, белая футболка с воротником с горизонтальными полосами, светло-серая ветровка на замке, на ногах туфли черного цвета. При себе имел православный крест, который носит на шее.

Полицейские просят всех граждан оказать посильную помощь в розыске пропавшего.

Источник: 13.мвд.рф