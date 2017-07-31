В Саранске горела пятиэтажка: эвакуированы 10 человек, среди них дети

На улице Энгельса в Саранске произошел пожар в пятиэтажном кирпичном доме. Инцидент случился в доме №15, корпус 3.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, поскольку жилище было пустым, огонь успел распространиться по кухне, прежде чем запах дыма почувствовал кто-то из соседей. На место ЧП оперативно прибыли спасатели, которые приступили к эвакуации жителей соседних квартир и верхних этажей. В первую очередь вывели женщину с двумя детьми-подростками из квартиры, расположенной над очагом пожара.

Всего спасатели вывели на улицу 10 человек. После этого пожар был оперативно потушен.

На данный момент устанавливается причина пожара и нанесенный ущерб.

Источник: 13.mchs.gov.ru