Гол Мухаметшина принес "Мордовии" ничью в матче с "Нефтехимиком"

Саранская "Мордовия" добыла ничью в выездном матче второго тура первенства ПФЛ в зоне "Урал-Поволжье" против "Нефтехимика". Встреча состоялась в Нижнекамске и завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме хозяева не реализовали пенальти – прекрасно сыграл голкипер гостей Денис Шебанов. Однако в первой трети второго тайма " Нефтехимик" все же вышел вперед после гола Кузнецова. От поражения команду Марата Мустафина спас опытнейший нападающий Руслан Мухаметшин, забивший гол на 80-й минуте.

"Нефтехимик" – "Мордовия" – 1:1 (0:0)

"Нефтехимик": Малолетков, Кузнецов (Доронин, 74), Потапов (Куликов,51), Морозов, Ситдиков, Канаев, Петролай, Холодов (Комисов, 58), Шадрин (Кибардин, 76), Сагиров (Стешин, 64), Уридия.

"Мордовия": Шебанов, Сабитов, Шоркин, Лебедев, Кузин, Зюзин, Кренделев (Ваганов, 71), Астафьев (Решетников, 64), Адаев (Шлеермахер,60), Мухаметшин, Маркин (Лукьянов, 66).

Голы: Кузнецов (59) — Мухаметшин (80).

Предупреждения: Холодов (41), Канаев (53).