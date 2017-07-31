"Нефтехимик" - "Мордовия" - 1:1. Видео голов и лучших моментов матча

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча 2-го тура первенства ПФЛ в зоне "Урал-Поволжье" между "Нефтехимиком" из Нижнекамска и "Мордовией".

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1. В первом тайме голов забито не было, а на 14-й минуте второй половины "Нефтехимик" вышел вперед. Отыграться "Мордовия" смогла лишь за 10 минут до окончания основного времени - отличился Руслан Мухаметшин.

Таким образом, после двух туров в активе "Мордовии" 4 очка. В следующем матче саранская команда сыграет на выезде против "Челябинска". 18 августа "Мордовия" сыграет первый домашний матч нового сезона - против "Лады-Тольятти".