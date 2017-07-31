"Нефтехимик" - "Мордовия". Послематчевая пресс-конференция

Предлагаем вашему вниманию видеозапись пресс-конференции главных тренеров "Нефтехимика" и "Мордовии", Юрия Уткульбаева и Марата Мустафина, после матча 2-го тура ПФЛ, который завершился со счетом 1:1.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1. В первом тайме голов забито не было, а на 14-й минуте второй половины "Нефтехимик" вышел вперед. Отыграться "Мордовия" смогла лишь за 10 минут до окончания основного времени - отличился Руслан Мухаметшин, который лишь несколько дней назад был официально заявлен за команду из региона-13.

Источник: fcnh.ru