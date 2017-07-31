Жителя Саранска избил более молодой собутыльник

59-летний житель Саранска "загремел" в республиканскую больницу после застолья. Врачи сообщили в полицию, что к ним поступил пациент с многочисленными травмами головы и груди.

Оперативники вскоре выяснили, что травмы пострадавшему нанес 40-летний безработный знакомый. Мужчины вместе распивали алкоголь, как вдруг поссорились. Подозреваемый несколько раз ударил оппонента, нанеся тяжелые травмы, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Свою вину злоумышленник не отрицает. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, житель Саранска был до смерти забит в гостях у подруги. 58-летний мужчина пришел к знакомой, которая проживает в поселке ТЭЦ-2. Во время встречи у них возник конфликт, и хозяйка стала выгонять визитера из квартиры. Однако гость не собирался подчиняться.

Источник: 13.мвд.рф