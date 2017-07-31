В Рузаевке ураганный ветер повалил дерево на "двенадцатую": ВАЗ восстановлению не подлежит

В Рузаевке непогода наделала немало бед. Гроза сопровождалась шквалистым ветром, который срывал рекламные щиты, вырывал с корнем деревья. Те, в свою очередь, падали на машины и электрические провода.

Коммунальные службы города в поте лица устраняли последствия урагана. Спасатели убирали поваленные деревья с трасс и машин. В частности, на улице Ухтомского рухнувшая липа смяла "ВАЗ-2112" и повредила пассажирский "Фиат". Владельцу "двенадцатой" повезло меньше – его машина восстановлению не подлежит.

От последствий урагана в общей сложности пострадали 33 человека. Все они получили травмы различной степени тяжести.

Источник: izvmor.ru