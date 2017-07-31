Житель Саранска с другом избил мужчину, защищая обиженную тещу

Полиция Саранска задержала двух безработных мужчин по обвинению в избиении 56-летнего гражданина. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, 32-летний мужчина решил заступиться за свою тещу, которая купила у пострадавшего якобы неисправный телевизор. Он взял с собой 23-летнего приятеля и пришел в квартиру к продавцу с требованием вернуть деньги. Хозяин квартиры отказался отдавать средства, после чего его избили и забрали стоящий в комнате телевизор в качестве компенсации.

Потерпевший обратился в полицию. Полицейские изъяли украденный телевизор у одного из нападавших в ходе обыска.

Возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф