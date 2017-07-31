Кандидаты на пост главы Мордовии получили удостоверения

В ходе заседания центральной избирательной комиссии Мордовии состоялась официальная регистрация кандидатов для участия в предстоящих выборах главы республики.

Кандидатом от регионального отделения ЛДПР стал Евгений Тюрин, от КПРФ - Дмитрий Кузякин, от Российской Партии Мира и Единства — Петр Вельмакин, от партии "Справедливая Россия" - Тимур Гераськин. Всем им вручены удостоверения установленного образца.

Как сообщалось ранее, 21 июля в ЦИК Мордовии официально зарегистрировали врио главы РМ Владимира Волкова для участия в предстоящих выборах. Ему вручено удостоверение установленного образца.

По словам политика, для него очень важно, как жители региона воспримут его в роли главы РМ.

Источник: izvmor.ru