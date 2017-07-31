В Саранске такси врезалось в "Калину" и перевернулось

На улице Титова в Саранске произошло ДТП с участием такси и "Лады Калина". Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, от удара "зеленоглазое" опрокинулось на крышу.

В результате столкновения пострадала пассажирка одной из машин. 23-летняя девушка была осмотрена медиками на месте ДТП, после чего ее отпустили домой, поскольку травмы оказались несерьезными.

Водители были трезвы. Все обстоятельства аварии уточняются.

Как сообщалось ранее, в поселке Ромоданово легковой автомобиль перевернулся в кювет. Как сообщили в МЧС по РМ, инцидент произошел средь бела дня, около 12 часов. В результате происшествия травмы получил один человек.

Источник: gibdd.ru/r/13