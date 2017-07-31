Есть разница между многогранным, всесторонне развитым умом и умом, заполненным множеством разнообразных знаний. В первом случае мы имеем дело с ярким интеллектом, способным генерировать идеи, решать задачи любой сложности, развиваться и совершенствоваться. Во втором случае перед нами огромный архив старого образца, которым неудобно пользоваться, а большая часть сберегаемого материала не имеет никакой ценности.

Ментальная арифметика в Школе Соробан – особенный метод обучения детей, который как раз заботится об интеллектуальной стороне воспитания. Здесь детей обучают единственному навыку – скоростному устному счёту (умение мгновенно решать в уме арифметические задачи), но упражнения для формирования этого навыка способствуют полноценному, гармоничному развитию каждого полушария мозга и контролируемых ими способностей.

Польза методики ментального счёта

Что такое ментальная арифметика? Устный счёт в Школе Соробан – это одновременно тренажёр для ума и мудрый воспитатель. Упражнения на развитие навыков быстрого устного счёта создают такие нагрузки, которые необходимы для активного развития структуры мозга (образования эффективных нейронных связей). В результате развиваются познавательные, творческие способности:

память;

логика;

мышление;

воображение;

смекалка;

скорость обработки информации, способность быстро принимать решения.

Для обучения ментальной математике используются счёты соробан (абакус, абак).

Параллельно метод ментальной арифметики, преподаваемый в центрах Соробан, оказывает влияние на становление личности каждого ученика. Он закладывает те качества, которые помогут ребёнку быть успешным на любом поприще в течение всей жизни. Это самостоятельность, упорство в достижении целей, уверенность, живой познавательный интерес и прочная мотивация к саморазвитию. Здесь тоже нет особенного секрета. Просто Школа устного счёта стремится сделать обучение максимально понятным и интересным для своих учеников и использует соответствующие педагогические инструменты:

похвалу и поощрение достигнутых результатов;

лучший способ обучения для детей 5-11 лет – уроки на основе игры, непринуждённого общения, соревнований;

компьютерную развивающую игру – любимый вид времяпровождения для современного ребёнка.

Как записаться в школу Соробан?

Во-первых, это нужно делать своевременно. Двери центра ментальной арифметики открыты для воспитанников, готовящихся к школе и учеников начальных 1,2 и 3, 4, а также средних 5, 6 классов. Быстрый и простой способ записи – оставить заявку на сайте soroban.ru. В телефонном режиме преподаватель ответит на вопросы родителей, касающиеся стоимости (сколько стоят курсы и обучающие материалы) и правил обучения в Соробан.