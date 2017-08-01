В 2018 году в Саранске пройдет выставка живописных работ Станислава Говорухина

Известный кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер Станислав Говорухин, оказывается, увлекается еще и живописью. Он пишет маслом лирический пейзаж в традициях русской художественной школы.

В связи с этим в Саранске будет организована экспозиция его живописных произведений. С таким предложением к мэтру отечественного кино обратилась директор мордовского музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи Людмила Нарбекова. Говорухин признался, что ни разу не был в Мордовии, но преклоняется перед мастерством гениального скульптора Эрьзи и с удовольствием принял предложение.

Проведение выставки запланировано на 2018 год. Точные сроки станут известны позднее.

Источник: izvmor.ru