Житель Мордовии оставил должника из Калужской области без паспорта

Житель Калужской области лишился паспорта в Краснослободском районе Мордовии. Предполагаемым похитителем оказался 27-летний безработный гражданин.

Как сообщили в пресс-службе МВД Мордовии, потерпевший брал в долг у фигуранта дела определенную сумму и отдал в качестве залога паспорт, который тот так и не вернул. Подозреваемый написал явку с повинной.

Как сообщалось ранее, полиция Ковылкинского района Мордовии раскрыла кражу из Дома культуры и отделения почты поселка Красная Пресня. И там, и там отличился 38-летний ранее судимый мужчина.

Вор с помощью гвоздодера сорвал замок, зашел в помещение клуба и взял фотоаппарат. Затем таким же способом он попал на почту и вытащил оттуда продукты, сигареты, одежду и 5 пар обуви.

Источник: 13.мвд.рф