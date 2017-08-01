Житель Мордовии фиктивно поставил на учет трех приезжих из Армении

В Большеберезниковском районе сотрудники миграционной полиции выявили очередной факт незаконной постановки граждан на учет. Нарушение вскрылось в рамках проведения операции "Нелегальный мигрант - 2017".

Как сообщили в пресс-службе МВД Мордовии, житель села Нерлей прописал у себя трех граждан Армении. По месту регистрации эти граждане не живут.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщалось ранее, 77-летняя жительница Саранска ответит перед законом за попытку заработать на иностранцах. Пенсионерка фиктивно прописала в своей квартире гостью из Казахстана. Иностранка по месту регистрации не проживает, где она сейчас находится, ушлая бабушка понятия не имеет.

Источник: 13.мвд.рф