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Житель Мордовии доехал до подруги на краденом мопеде

Житель Мордовии доехал до подруги на краденом мопеде

Житель Инсарского района Мордовии был задержан за кражу мопеда. Как пояснил угонщик, транспортное средство ему понадобилось, чтобы поехать к своей подруге.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, мопед воришка увидел у своего приятеля, к которому пришел в гости, причем транспортное средство тому не принадлежало. Его владелец оставил мопед другу для присмотра. Впрочем, после употребления спиртного приятель присматривать за транспортом уже был не в состоянии.

Когда хозяин мопеда вернулся, то неудачливому "сторожу" пришлось идти в полицию. Сотрудники правоохранительных органов быстро вычислили подозреваемого в краже. 26-летнего ранее судимого местного жителя задержали. Тот сознался, что поехал на краденом мопеде в соседнее село к подруге, где его и спрятал.


Источник: 13.мвд.рф