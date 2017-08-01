Житель Мордовии доехал до подруги на краденом мопеде

Житель Инсарского района Мордовии был задержан за кражу мопеда. Как пояснил угонщик, транспортное средство ему понадобилось, чтобы поехать к своей подруге.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, мопед воришка увидел у своего приятеля, к которому пришел в гости, причем транспортное средство тому не принадлежало. Его владелец оставил мопед другу для присмотра. Впрочем, после употребления спиртного приятель присматривать за транспортом уже был не в состоянии.

Когда хозяин мопеда вернулся, то неудачливому "сторожу" пришлось идти в полицию. Сотрудники правоохранительных органов быстро вычислили подозреваемого в краже. 26-летнего ранее судимого местного жителя задержали. Тот сознался, что поехал на краденом мопеде в соседнее село к подруге, где его и спрятал.

Источник: 13.мвд.рф