Житель Саранска из ружья расстрелял веселую свадьбу в Рузаевском районе

В селе Татарский Шебдас Рузаевского района свадьба обернулась расстрелом. В результате стрельбы ранения получили 4 человека. Среди пострадавших – две девушки, 21 года и 23 лет, а также 54-летняя женщина, 43-летний мужчина. Трое пострадавших госпитализированы, одна потерпевшая была отпущена домой после оказания помощи.

Происшествие случилось около 22:00. Огонь по молодоженам и их гостям открыл 42-летний житель Саранска – директор магазина охотничьего инвентаря, оружия и боеприпасов Павел Калашников. В Татарский Шебдасе у него есть дом, который мужчина использовал в качестве дачи.

На место происшествия прибыли полицейские, которые обезвредили стрелка. Мужчина пояснил полицейским, что стрелял из двуствольного охотничьего ружья, в момент стрельбы был сильно пьян.

Оказалось, что в селе есть небольшой пруд. Вечером гости свадьбы решили в нем искупаться. Как рассказал стрелок, путь к водоему проходил по его земле. Это не понравилось Калашникову, из-за чего он и открыл огонь.

В ходе осмотра дома стрелка полицейские обнаружили и изъяли охотничье ружье, пневматическую винтовку, нож и боеприпасы.

Источник: 13.мвд.рф