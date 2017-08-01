В МГУ им. Огарева подписали первые приказы о зачислении студентов

Руководство МГУ им. Огарева разместило первые списки абитуриентов, которые успешно сдали вступительные экзамены и были допущены к участию в конкурсе на зачисление на бюджетные места очной и очно-заочной форм обучения. Теперь вчерашним школьникам нужно до 18:00 1 августа предоставить в приемную комиссию вуза документ об образовании (аттестат или диплом), а также согласие на зачисление.

Уже 3 августа выйдут приказы о зачислении абитуриентов очной и очно-заочной форм обучения до заполнения 80% бюджетных мест из числа лиц, представивших в университет оригиналы документов и давших согласие на зачисление ("первая волна"). "Вторая волна" приказов выйдет 8 августа, после чего все 100% бюджетных мест будут заполнены.

Источник: izvmor.ru