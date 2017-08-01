Павел Геннадиевич Крымов инновационные идеи в сфере финансового маркетинга

Весьма загадочной и непубличной личностью является Павел Крымов из Запорожья. В сети сложно найти о нем правдивую информацию, ее приходится собирать по крупицам, а вот непроверенных фактов, слухов и сплетен попадается значительное количество. Все дело в том, что Павел Геннадиевич совершил настоящую революцию в сфере финансового маркетинга, поэтому завистников у него более чем достаточно.

Он является талантливым бизнесменом и отличным спортсменом – главой федерации тайского бокса. Павел Геннадиевич прикладывает значительное количество усилий для популяризации спорта, принимает активное участие в организации крупных соревнований, а также финансирует спортивные клубы в родном Запорожье.

Ему, как финансовому маркетологу, приписывают не менее десяти сверхуспешных проектов, которые сделали популярными многие бренды. Сам же Павел Геннадиевич не комментирует, автором каких именно идей он является. Он работает в сфере решения прикладных и практических задач в сфере PR и финансового маркетинга.

Значительное количество успешных проектов заставило многих заинтересоваться его нестандартными инновационными подходами и прислушаться к различным рекомендациям.

Секреты успеха различных проектов

Крымов Павел Геннадиевич совершил настоящую революцию в сфере маркетинга. Он предложил отказаться от привлечения знаменитостей для рекламы и обратить внимание на лидеров мнений. Это вызвало немало споров, которые поутихли только тогда, когда данный подход на практике продемонстрировал высокую эффективность. Совершенно ни для кого не является секретом, что стандартная реклама в значительной степени утратила эффективность. Павел Геннадиевич рекомендует просто отказаться от таких нерезультативных попыток распространения информации и начать действовать иначе.

Грамотно организованная информационная поддержка – это одно из основополагающих условий для успешного старта любого проекта. Павел Геннадиевич разработал собственную методику продвижения информации при помощи лидеров мнений. Такие люди – это лица, присутствующие в соцсетях, на форумах, ведущие блоги. Их мнение по определенному поводу имеет немалое значение для определенной аудитории.

Реклама финансовых услуг: основные правила

Павел Крымов разработал следующие правила рекламы финансовых услуг:

не привлекать актеров, певцов и других известных личностей;

не пользоваться одним и тем же приемом несколько раз;

заботиться о репутации лидеров, только тогда их работа будет эффективной;

постоянно работать над разработкой новых подходов и идей.

Крымов Павел Геннадиевич из Запорожья изложил данные и другие идеи на конференции в Москве, чем вызвал значительные дискуссии в профессиональной сфере. Он предложил впредь отказаться от дорогостоящей, надоедливой и малоэффективной рекламы, разумнее распределять средства и более эффективно распространять информацию, выбирая определенную целевую аудиторию.

Официальный сайт Крымова