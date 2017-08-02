Четверо граждан Мордовии попались полиции с наркотиками в течение выходных

Сотрудники наркополиции Мордовии за минувшие выходные задержали четверых подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. В Пролетарском районе Саранска оперативники задержали женщину 1973 года рождения, у которой при себе оказался сверток с веществом "пирролидиновалерофенон" весом 2,47 грамма, сообщает пресс-служба МВД по РМ.

Еще троих подозреваемых полицейские задержали около одного из домов по Александровскому шоссе. При личном досмотре правоохранители нашли у юношей 1992, 1993 и 1987 годов рождения три пакетика с синтетическим зельем. Общая масса изъятого вещества составила около 2 грамм.

Троица призналась, что зелье приобрела в Интернете для личного потребления.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Источник: 13.мвд.рф