Пьяный водитель на "двенадцатой" улетел в кювет в Мордовии

В Мордовии произошло ДТП по вине пьяного водителя.

Как сообщили в ГИБДД республики, на дороге Атюрьево - Темников механик на вазовской "двенадцатой" не справился с управлением, опрокинулся в кювет и перевернулся.

Виновнику аварии понадобилась помощь медиков. В свою очередь, дорожные полицейские составили на него 2 протокола.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в селе Кочкурово Дубенского района произошла авария, в которой серьезно пострадал молодой байкер. 22-летний парень, ехавший без прав на незарегистрированном мотоцикле SKYLINE, не справился с управлением и оказался в придорожном кювете на перекрестке улиц Ленина — Первомайская.

Источник: gibdd.ru/r/13