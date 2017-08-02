Очевидцы "свадебной" стрельбы в Мордовии: Павел Калашников произвел не менее 15 выстрелов

Очевидцы стрельбы на свадьбе в Рузаевском районе Мордовии рассказали некоторые подробности инцидента. По их словам, житель Саранска Павел Калашников произвел 15 выстрелов в сторону молодоженов и их гостей.

Напомним, инцидент произошел 29 июня в селе Татарский Шебдас. Очевидцы рассказывают, что конфликт произошел из-за мостика на водоеме. Молодожены и их гости решили искупаться и пришли на участок Калашникова, где он сделал небольшой настил для спуска в воду. По неофициальным данным, супруга Калашникова попросила незваных гостей уйти, те отказались, началась словесная перебранка. Нетрезвый Калашников поспешил на помощь своей жене, прихватив ружье. Пьяное состояние Калашникова позже было подтверждено проведенной экспертизой.

Задержали стрелка 30 июля в 6 утра, предварительно оцепив его дом.

Источник: izvmor.ru