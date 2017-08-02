В Саранске мотоциклист столкнулся с ВАЗом и был госпитализирован

В Саранске произошла авария с участием мотоцикла и "ВАЗ-21124". Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, виновником ДТП стал водитель автомобиля, который при повороте не пропустил мотоцикл "Хонда ВТР-1000", который ехал со встречного направления прямо.

В результате ДТП водитель мотоцикла госпитализирован.

По факту аварии назначено административное расследование, проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в селе Кочкурово Дубенского района произошла авария, в которой серьезно пострадал молодой байкер. 22-летний парень, ехавший без прав на незарегистрированном мотоцикле SKYLINE, не справился с управлением и оказался в придорожном кювете на перекрестке улиц Ленина — Первомайская

Источник: gibdd.ru/r/13