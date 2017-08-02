Молодожены, попавшие под обстрел в Рузаевском районе, рассказали свою версию произошедшего

Молодожены, чья свадьба в Рузаевском районе оказалась испорчена стрелком из Саранска Павлом Калашниковым, рассказали, что хотели сыграть тихую свадьбу, но получилось совсем наоборот.

Алексей и Елена Ведяшкины совсем не ожидали, что они вместе с гостями попадут под обстрел. К слову, невеста была ранена и до сих пор находится в шоке.

Молодожены оба родом из Рузаевки, хотели отметить торжество скромно. Приехали в село Татарский Шебдас, где у родственников жениха есть дом. В соседях была дача Павла Калашникова, огороженная забором до самого водоема.

Вечером гости решили искупаться. По словам жениха, они спросили разрешения у Калашникова понырять с их мостика, тот был не против. Однако в процессе купания к компании подошла жена Павла и стала прогонять молодых людей. Через некоторое время к ней присоединился супруг. Со слов очевидцев, словесный конфликт перерос в драку, и Калашников якобы ударил одного парня по лицу, после чего ушел в дом. Компания в испорченном настроении отправилась домой, но тут с веранды Калашникова раздались выстрелы. К счастью, обошлось без жертв, однако 4 человека были ранены.

Отметим, что ранее была озвучена другая информация: веселая компания без спроса пришла на участок Калашникова, где начала ссориться с его супругой.

Источник: izvmor.ru