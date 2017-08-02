Соседи стрелка из Рузаевского района сообщили, что он тренировался на манекенах

Жители села Татарский Шебдас Рузаевского района, где Павел Калашников открыл стрельбу по молодоженам и их гостям, рассказали, что стрелок оттачивал свои снайперские навыки на манекенах. По словам граждан, человеческие фигуры находятся на территории его владений. Люди не раз слышали выстрелы за высоким забором. По звукам, это было пневматическое оружие. Однако для стрельбы по молодым людям Калашников выбрал охотничье ружье, заряженное дробью.

Сам Калашников утверждает, что таким образом он защищал свою семью. Якобы кто-то из отдыхающих хотел изнасиловать его жену, пытавшуюся прогнать незваных гостей со своего участка.

Официальную версию произошедшего следствие назовет позже.

Источник: izvmor.ru