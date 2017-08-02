В Саранске за сутки выявили 35 слишком затонированных машин

В Саранске за сутки проведения операции "Тонировка" было выявлено 35 нарушителей. Как сообщили в ГИБДД Мордовии, техническую неисправность на месте захотели устранять не все автовладельцы. Таким водителям были выданы требования о прекращении противоправных действий, которые они должны устранить в течение 10 дней.

В случае, если водитель в установленный законом срок не избавляется от тонировки и привлекается по данному правонарушению второй раз, ему может грозить административный арест до 15 суток.

Напомним, светопропускание лобового стекла и передних боковых стекол в автомобиле должно составлять не менее 70%.

Источник: gibdd.ru/r/13