Жители Мордовии продолжают нелегально прописывать в своих домах мигрантов

Миграционная полиция Мордовии продолжает выявлять факты незаконной постановки иностранцев на учет. В рамках очередной операции было установлено, что жительница села Ширингуши Зубово-Полянского района Мордовии прописала в своем доме гражданина Молдовы.

Также был задержан житель села Куликовка, который в разный период времени поставил на миграционный учет двух граждан Таджикистана, которые по месту прописки не проживают и даже не появляются.

Как сообщалось ранее, 77-летняя жительница Саранска ответит перед законом за попытку заработать на иностранцах. Пенсионерка фиктивно прописала в своей квартире гостью из Казахстана.

Источник: 13.мвд.рф