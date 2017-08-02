Житель Саранска зарезал собутыльника и спрятал нож в почтовом ящике

Житель Саранска задержан по подозрению в убийстве своего соседа, проживающего в другом доме. Как сообщили в пресс-службе СКР по РМ, 29 июля в полицию поступило сообщение от жителя города, который рассказал, что нашел тело 67-летнего отца с ножевыми ранениями.

По подозрению в убийстве вскоре был задержан 63-летний мужчина. Как оказалось, товарищи поссорились во время застолья со спиртным, которое проходило в доме жертвы. В ходе конфликта гость несколько раз ударил хозяина квартиры ножом в грудь и шею. Пострадавший умер, а подозреваемый отправился домой, захватив нож.

Во время допроса преступник признался, что оставил орудие убийства в почтовом ящике дома.

Источник: mordovia.sledcom.ru