Жители мордовских сел хотят пользоваться высокоскоростным Интернетом

Министр информатизации и связи Мордовии Олег Соколов сообщил, что жители сел республики шагают в ногу со временем и хотят пользоваться высокоскоростным Интернетом.

"Раньше были проблемы такого плана: мобильный телефон где-то не принимает сигнал, и человек просит провести стационарный телефон. А сейчас приходят люди, проживающие в селе, где 30-50 жителей и жалуются, что канал связи работает со скоростью всего лишь 10 мегабит в секунду, а они хотят не меньше 50. То есть человек в глубинке — активный пользователь сети Интернет", - сказал Соколов.

Он также добавил, что иногда человеку просто невозможно помочь, так как решение проблемы будет стоить десятки миллионов рублей.

"Другое дело, что мы можем предложить гражданину альтернативные услуги, возможность использования нескольких каналов связи. В каждом случае стараемся найти решение проблемы", - подчеркнул Соколов.

Источник: izvmor.ru