ХК "Мордовия" определился с соперниками по предсезонной подготовке

Стали известны соперники ХК "Мордовия" по предсезонной подготовке. Как сообщает пресс-служба клуба, свой первый матч в нынешнее межсезонье команда проведет 9 августа в Пензе, где сыграет против молодежного "Дизелиста". Ответный поединок запланирован на 19 августа на льду "Мордовии".

Кроме того, хоккейный клуб из Саранска подтвердил свое участие в товарищеском турнире в Чебоксарах - Кубок губернатора Республики Чувашия, который пройдет с 23 по 26 августа. Участниками турнира, помимо "Мордовии", станут ХК "Чебоксары", ХК "Тамбов", и саратовский "Кристалл". Напомним, что в прошлом году хоккеисты "Мордовии" выиграли этот турнир.

После возвращение из Чебоксар "Мордовия" проведет контрольный матч с основным составом клуба ВХЛ "Дизель".

До старта первенства ВХЛ, которое намечено на 15 сентября, подопечные Юрия Воробьева проведут еще один контрольный поединок.

Источник: hcmordovia.ru