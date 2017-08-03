Жалобы жителей Саранска привели к закрытию магазина

Многочисленные жалобы жителей дома по улице Волгоградская, где работал магазин, возымели свое действие. Как сообщили в МВД Мордовии, проверка торговой точки показала, что владелец и руководитель постоянно нарушали требования закона при продаже алкогольной продукции, что приводило к нарушению спокойствия граждан.

В настоящее время решением суда магазин закрыт на 60 суток. Местные жители вздохнули с облегчением и выразили признательность сотрудникам полиции.

Как сообщалось ранее, мэр Саранска Петр Тултаев обратился к подчиненным с просьбой не прятаться от жителей города. Об этом было сказано во время обсуждения работ по благоустройству дворов в мордовской столице.

Источник: 13.мвд.рф