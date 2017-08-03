В тройном ДТП в Ичалковском районе погиб человек

В Ичалковском районе Мордовии произошло ДТП с жертвами. Как стало известно, там столкнулись УАЗ, фургон "Газель" и "Ситроен".

По предварительной версии, иномарка вылетела на встречную полосу и столкнулась с отечественным внедорожником, после чего в него врезалась "Газель". От удара УАЗ загорелся.

В результате аварии погиб 43-летний пассажир УАЗа, а два водителя попали в больницу. Другие обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщалось ранее, на дороге Ардатов – Редкодубье – Михайловка в Мордовии 16-летний скутерист из-за собственной невнимательности врезался в корову. Школьник был без прав и ехал без защитного шлема.

Источник: izvmor.ru