Трое парней из Саранска украли упаковки пива

Саранская полиция задержала троих молодых людей, которые подозреваются в краже упаковок с пивом. Подозреваемыми оказались парни 16, 17 и 18 лет.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, друзья зашли в магазин, расположенный на улице Октябрьская. Пока один отвлекал продавца, двое других внезапно схватили две упаковки пива, стоявшие в торговом зале, и выбежали из торгового павильона.

Пока продавщица пребывала в замешательстве, третий налетчик также схватил упаковку хмельного напитка и скрылся с ней. Все трое, несмотря на крики продавца, убежали с добычей.

Заявление в полицию женщина писать не стала, думая, что молодые люди принесут деньги за украденное. Информация о происшествии поступила сотрудникам полиции в рамках профилактических мероприятий. Подозреваемые признались в содеянном.

Источник: 13.мвд.рф