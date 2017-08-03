Владимир Волков обсудил с главой "Тавлы" перспективы развития предприятия

Врио главы Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с начальником ООО "Агрофирма "Тавла" Николаем Ширманкиным. На переговорах обсуждались перспективы развития предприятия в нынешнем году.

Основное направление деятельности агрофирмы - молочное и мясное животноводство. Сейчас численность дойного козьего стада – 600 голов. В планах предприятия – расширение производства и увеличение поголовья до одной тысячи. Продукция пользуется спросом у жителей республики, подчеркнул Ширманкин.

Развивается и традиционное молочное направление. По итогам 2016 года надой на одну корову в хозяйстве составил 5,6 тысячи кг. Ожидаемый результат 2017 года – 6 тысяч кг.

Кроме того, на встрече обсуждалось строительство собственного элеватора и новых производственных площадок.

Источник: e-mordovia.ru